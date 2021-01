Approvato nuovo Dpcm, Speranza: "virus in espansione"

Il nuovo Dpcm L'Aula della Camera è stato approvato con 295 voti a favore, 220 contrari e sette astenuti, riporta Ansa.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha lanciato in parlamento un appello all'unità rivolgendosi a maggioranza e opposizione chiedendo di lasciare "fuori dalla battaglia politica o da presunte tensioni elettorali la salute degli italiani"

Secondo quanto riferito da Speranza il virus "ha i mesi contati grazie alle vaccinazioni" ma che tuttavia non è stato ancora sconfitto e che c'è un altra strada se non quella in cui tutti sono uniti per "affrontare questa emergenza".

Dalla settimana prossima sono 9 le regioni e le provincie autonome che rischiano di finire in zona arancione o addirittura in zona rossa, in particolare Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna.

Le vaccinazioni

Ora la campagna di vaccinazioni anti-Covid si sta avvicinando al primo milione di immunizzati in Italia e si appresta ad essere intensificata in vista dell'arrivo auspicato di nuovi vaccini. Secondo quanto affermato da Speranza "le tappe di vaccinazione son chiare e definite" e prevedono prima le Residenze sanitarie assistenziali e gli over-80, che sono oltre 6 milioni di persone in Italia.

Ha affermato inoltre di essere fiducioso che un aumento delle dosi disponibili avverrà a breve.