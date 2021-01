Bollettino di oggi: 15.774 contagi, 507 morti e 20.532 guariti

Il numero dei casi totali nel Paese ha raggiunto quota 2.319.036. Il numero totale dei vaccinati supera il livello di 800mila, fermandosi ad 800.730. Anche Papa Francesco si è vaccinato oggi.

Nell'ultimo giorno a 20.532 persone è stata accertata la completa guarigione dal Covid, poco meno di mille in più rispetto a ieri. Il bilancio complessivo dei guariti sale così a 1.673.936.

Oggi sono morte per coronavirus 507 persone, 109 in meno rispetto al dato di un giorno fa. Con i decessi di oggi, le vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia superano quota 80mila, arrivando a 80.326.

Le persone col coronavirus nel corpo ad oggi sono 564.774, 5.266 in meno di ventiquattro ore fa. Di queste 538.670, pari al 95,4% del totale, o sono asintomatiche o accusano sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati negli ospedali con sintomi sono 23.525, 187 in meno di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.579, 57 in meno di un giorno fa.

Dei 15.774 nuovi casi rilevati nell'ultimo giorno, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 2.245, seguita dalla Sicilia con 1.969 e dal Veneto con 1.884. Seguono con nuovi contagi sopra mille Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Piemonte. Nelle altre regioni i casi sono stati inferiori a mille, con Valle d'Aosta, Basilicata e Molise che hanno fatto meglio ancora rispettivamente con 19, 72 e 97 nuovi contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 175.429 tamponi, con il tasso di positività tornato inferiore al 10% e fermatosi al 9% in calo di 1,1 punti percentuali rispetto a ieri.