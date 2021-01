Speranza: inevitabile proroga stato di emergenza fino a 30 aprile, nessun obbligo vaccinale

Il ministro Speranza, durante nell'informativa alla Camera sulle misure anti-Covid ha dichiarato innanzitutto che a causa del fatto che "l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva" sarà "inevitabile prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile", riporta TGCOM24.

Per quanto riguarda i vaccini Speranza si è detto convinto che "stragrande maggioranza degli italiani deciderà di vaccinarsi senza ricorrere all'obbligo". Ha sottolineato che per il governo resta "fondamentale l'obiettivo dell'immunità di gregge" e che sta lavorando per perseguire questo obiettivo "con ogni energia".

Ha inoltre auspicato a evitare "una guerra ideologica" tra i sostenitori della scienza e "primitivi delle caverne".

Il cts vorrebbe una proroga fino al 31 luglio

Il Comitato tecnico scientifico ribadisce la necessità di non allentare le misure restrittive ed esorta il governo a mantenere lo stato di emergenza fino al 31 luglio.

Il Comitato tecnico scientifico sconsiglia l'allentamento delle misure, invitando anzi il governo con il nuovo Dpcm a estendere lo stato di emergenza per altri sei mesi. Questo perché, secondo gli scienziati, sono stati registrati altri 14.000 contagi in un giorno e un tasso di positività che non scende sotto il 10% da diversi giorni. Ma più di tutto il dato che salta all'occhio sono le 616 vittime in 24 ore, per un totale di 80.000 morti dall'inizio della pandemia, riporta La Stampa.

Questo venerdì scadrà l'attuale Dpcm, quindi già da domani in Parlamento il ministro della Salute Speranza descriverà l'impianto generale.