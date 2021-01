Istat: vendite al dettaglio in calo del 6,9% a novembre, -8,1% rispetto a novembre 2019

Un calo determinato dal comparto dei beni non alimentari, colpito dalle misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza sanitaria, mentre crescono le vendite dei beni alimentari, ed è boom del commercio online, che segna un +50,2%. su base annua.

A novembre 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, un calo rispetto a ottobre del 6,9% in valore e del 7,4% in volume. Su base tendenziale, a novembre, le vendite al dettaglio diminuiscono dell'8,1% in valore e dell'8,4% in volume.

“Il calo è determinato dal comparto dei beni non alimentari, settore fortemente colpito dall’applicazione delle nuove misure di chiusura legate all’emergenza sanitaria; la diminuzione in questo comparto ha investito sia la grande distribuzione (-25,7%) sia, in misura inferiore, le imprese operanti su piccole superfici (-16,9%). Tra le diverse forme distributive si confermano in forte crescita gli acquisti attraverso il commercio elettronico”, ha spiegato l’Istituto di Statistica.

A novembre 2020 vendite al dettaglio -6,9% su ottobre e -8,1% rispetto a novembre 2019 #istat https://t.co/rmITIToaiv pic.twitter.com/iZyWldimQA — Istat (@istat_it) January 12, 2021

Crescono le vendite dei beni alimentari

In crescita, su base mensile, le vendite dei beni alimentari, +1% in valore e in volume, mentre le vendite dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume, rispettivamente del 13,2% e del 13,5%.

Su base tendenziale, a determinare il segno negativo sono le vendite dei beni non alimentari, in deciso calo, -15,1% in valore e in volume, mentre le vendite dei beni alimentari sono in aumento: +2,2% in valore e +0,7% in volume.

Rispetto a novembre 2019, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia per la grande distribuzione, -8,3%, sia per le imprese operanti su piccole superfici, -12,5%, ha precisato l’Istat. E se le vendite al di fuori dei negozi calano del 14,3%, il commercio elettronico è invece in forte aumento, con un +50,2%.

Coldiretti: volano gli acquisti nei discount alimentari

Secondo la Coldiretti, a sostenere le vendite alimentari al dettaglio è in realtà il crollo dei consumi fuori casa in bar, ristoranti e mense, per la preoccupazione del contagio, lo smart working e le chiusure forzate che hanno favorito l’acquisto di alimenti da consumare tra le mura domestiche.

Nella sua analisi, l’associazione degli agricoltori italiani ha tenuto a sottolineare che a novembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, volano soprattutto gli acquisti nei discount alimentari che registrano un aumento del 10,7% a fronte dell’aumento del 3,2% nelle piccole botteghe alimentari e del +2,5% per l’alimentare della grande distribuzione.

“Una situazione che evidenzia le difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che per risparmiare orientano le proprie spese su canali a basso prezzo e su beni essenziali come cibi e bevande, nel tempo del Covid”.

Codacons: strapotere dell’e-commerce è “Caporetto” dei negozi tradizionali

La Codacons ha evidenziato come i dati Istat attestino in modo inequivocabile lo strapotere dell'e-commerce e le profonde modifiche causate dal Covid alle abitudini di acquisto dei cittadini.

"A novembre, grazie anche alla spinta delle promozioni legate al Black Friday, si registra un vero e proprio boom per il commercio elettronico, le cui vendite crescono del +50,2% su base annua. Un trend esploso negli ultimi mesi, anche a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure adottate dal Governo che hanno modificato profondamente le abitudini di acquisto dei consumatori, spingendo una consistente fetta di cittadini a comprare sul web", ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi in una nota.

A farne le spese sono i piccoli negozi, che registrano una forte contrazione delle vendite, con punte del -16,9% su base annua per i non alimentari.

"Si tratta di una vera e propria 'Caporetto' per i negozi tradizionali e di questo passo, se non si arriverà a riaperture complete del commercio sul territorio, migliaia di piccoli esercizi saranno costretti a chiudere i battenti nei prossimi mesi".