Rinnovo patenti, ecco la nuova proroga al 30 aprile per i documenti scaduti

Tutti i documenti di guida in scadenza tra il 31 gennaio e il 29 aprile vedranno prorogata tale data al 30 aprile 2021.

Nel decreto sullo stato di emergenza per il coronavirus, approvato a fine 2020 dal parlamento, è stata inserita anche la proroga al 30 aprile 2021 della data di rinnovo per le patenti in scadenza .

Allineandosi con il resto dei Paesi Ue, è stato deciso di prorogare ulteriormente i documenti di guida per tutti coloro che hanno la data di scadenza fissata tra il 31 gennaio e il 29 aprile 2021.

Tale rinnovo automatico sarà valido per tutti i cittadini e la data riportata sul documento verrà implicitamente estesa fino al 30 aprile.

Le nuove patenti

Novità in arrivo anche per quanto riguarda gli esami di teoria e i fogli rosa per le nuove patenti ancora da conseguire.

Innanzitutto è stato rinviato il termine per il sostenimento dell'esame teorico: qualora il tempo a disposizione, normalmente commisurato in sei mesi, dovesse essere scaduto tra il 15 gennaio il 15 ottobre 2020, verrà applicato il nuovo dermine del 13 gennaio 2021.

Stesso discorso che resta valido anche per quanto concerne i fogli rosa, la cui validità dei documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 è prorogata al 3 maggio 2021.