Trento, forze dell'ordine smantellano una banda di spacciatori nigeriani: 16 arrestati

Gli agenti della squadra mobile di Trento, in un'operazione condotta in sinergia con le squadre mobili di Brescia, Verona e Vicenza hanno fatto scattare le manette per 16 persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta l'Ansa.

I soggetti, tutti di nazionalità nigeriana, facevano parte a vario titolo di un sodalizio criminale che gestiva un'importante fetta dello spaccio di droga nel capoluogo trentino.

Tutti i dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Questura di Trento.