Covid, Conte: “Sta arrivando un’impennata dei contagi, servono ancora sacrifici"

Lo ha detto il presidente del Consiglio in un’intervista al Tg3, nel giorno in cui il governo ha incontrato le regioni per mettere a punto le nuove misure restrittive che entreranno in vigore dal 16 gennaio.

Secondo la bozza del Dpcm, il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe confermato lo stop agli spostamenti tra le regioni, anche per le zone gialle, e la possibilità di ricevere in casa massimo due persone in tutte le zone.

Sarebbe stato proposto lo stop dell'asporto dopo le 18 per bar e ristoranti, mentre non ci sarebbero le zone arancioni per il fine settimana, quindi con ristoranti e bar chiusi.

"Sta arrivando un'impennata dei contagi. Dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici", ha detto il premier.

Recovery Fund

Interpellato sul piano per il Recovery Fund, Conte ha sottolineato la necessità di “correre”.

“Il Recovery Plan dobbiamo approvarlo domani sera. Vogliamo fare il Consiglio dei ministri domani sera, dobbiamo correre".

Ieri il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha auspicato l’approvazione del piano, sottolineando che grazie al dialogo il testo del Recovery è stato migliorato e ne sono state rafforzate “coerenza e visione strategica”.

Crisi di governo? “Lavoriamo per costruire”

Quanto alla possibile apertura formale della crisi di governo, dopo le tensioni e toni aspri di queste ultime settimane con Italia Viva, il premier ha detto:

“Noi lavoriamo per costruire. Il momento è così difficile, dobbiamo assolutamente mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini".

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 12.532 nuovi casi di contagio da covid su un totale di 91.656 tamponi effettuati, e 448 decessi.