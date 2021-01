Siena, si apre una voragine per strada: uomo recuperato a 7 metri di profondità

I Vigili del fuoco sono sono stati costretti ad un intervento urgente nel comune di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, dove un uomo è sprofondato in una voragine venutasi a creare a lato della sede stradale.

Il malcapitato è stato tirato fuori grazie alla prontezza e alla celerità dei pompieri, mentre si trovava ad una profondità di circa 7 metri.

Dopo essere stato estratto dalla voragine, l'uomo è stato affidato alle cure de personale sanitario del 118.

Sul posto si sono recati anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici comunali per le rilevazioni nel caso. Al momento non sono ancora chiari i motivi per i quali si sia verificato il cedimento dell'asfalto.

La voragine all'Ospedale del Mare di Napoli

Nella giornata di sabato una mega voragine profonda 20 metri e ampia 2 mila metri quadrati si è aperta nel nuovissimo Ospedale del Mare di Napoli collocato nella periferia nord est della città metropolitana.

La voragine ha inghiottito anche alcune autovetture che sostavano nell’area interessata, senza fortunatamente causare alcun ferito.