Caserta, accoltellato dal padre il deejay Joseph Capriati

Il deejay Capriati, affermato producer di musica tecno, è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal padre. Al momento il giovane si trova ricoverato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, in pericolo di vita a causa della profondità delle ferite.

Il deejay Joseph Capriati è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dopo essere stato aggredito dal padre 61enne che lo ha accoltellato al torace. Il giovane si trova ora in pericolo di vita mentre l'uomo è stato già arrestato dalla polizia per tentato omicidio e condotto in carcere dalla squadra volante della Questura di Caserta diretta da Luigi Ricciardi.

"E' arrivato con una ferita potenzialmente mortale al torace, molto profonda che ha interessato i polmoni. E' stato sottoposto anche a trasfusione. Al momento i parametri sono stabili e questo ci fa ben sperare, ma la prognosi resta ancora riservata per almeno altre 48 ore ed è ancora in pericolo di vita", ha riferito all'Agi il direttore del reparto di Chirurgia dei Grossi Traumi, Alberto D'Agostino, che lo ha operato.

La prognosi del ragazzo rimane al momento riservata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressione del deejay di 33 anni è avvenuta ieri sera, scaturita dopo una lite per futili motivi che ha coinvolto anche altri componenti della famiglia. Il padre avrebbe poi accoltellato il figlio con un coltello da cucina che è stato poi trovato e sequestrato dalla polizia.

Chi è Joseph Capriati

Capriati, 33enne deejay e produttore musicale, vive da anni in Spagna ma era tornato a Caserta all'inizio di dicembre, nella casa paterna, a causa della pandemia.

In questi mesi il giovane aveva fatto da poco uscire il suo nuovo album ("Metamorfosi") in collaborazione con l'artista napoletano James Senese nel singolo 'New Horizons'.

Un primo album nel 2010 e dal 2012 dj resident a Le Grand di Ibiza. Suo anche il record di musica senza interruzione per 25 ore 30 minuti a Miami.

A fine novembre una donna a Lugano era stata fermata dopo aver aggredito due donne, accoltellandone una.