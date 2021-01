COVID-19, Papa Francesco si vaccinerà la prossima settimana

"Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri", ha affermato il Papa, intervistato dal Tg5 in un servizio che andrà in onda domenica sera.

"La settimana prossima inizieremo a farlo qui in Vaticano ed io mi sono prenotato", ha annunciato il pontefice.

Bergoglio ha sottolineato che il vaccino "oggi si deve prendere".

"Non so perché qualcuno dice che il vaccino è pericoloso, ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare", ha detto Papa Francesco.

Nella mattinata di oggi il governo ha fatto sapere che in Italia oltre 500.000 persone hanno ricevuto il vaccino anti-COVID.