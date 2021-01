Bollettino di oggi: 17.533 contagi, 620 morti e 17.575 guariti

Il numero dei casi totali nel Paese ha raggiunto la quota di 2.237.890 dall'inizio della pandemia. Il numero dei vaccinati supera 400mila, salendo complessivamente a 413.121, con un incremento di 86.472 rispetto al giorno prima.

Nell'ultimo giorno i guariti dal Covid sono stati 17.575, quasi 2mila in più di ieri, in questo modo le guarigioni complessive salgono a 1.589.590.

I decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sono stati 620, 206 in più rispetto al dato di ieri. Le morti per Covid dall'inizio della pandemia arrivano così a 77.911.

Le persone col coronavirus in corpo ad oggi sono 570.389, 666 in meno di quante ce ne erano ieri. I ricoverati con sintomi sono 23.313, 22 in più di ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono come ventiquattro ore fa 2.587. Si curano a casa in autoisolamento fiduciario con sintomi sub-influenzali lievi o senza alcun sintomo (asintomatici) 544.489 persone, pari a circa il 95,5% del totale dei positivi al coronavirus.

Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 17.533 nuovi contagi, 487 in meno di un giorno fa. Le regioni che hanno avuto più casi nelle ultimo giorno sono Veneto con 3.388 nuovi casi, Emilia-Romagna con 2.026, Lombardia con 1.963, Sicilia con 1.842 e Lazio con 1.613.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 140.267 tamponi, 18.992 in più rispetto al dato di ieri, con il tasso di positività in calo di 2,4 punti percentuali fino al 12,5%.