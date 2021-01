Diretta da Napoli: una enorme voragine si è aperta nell'Ospedale del Mare

Sputnik Italia è in diretta da Napoli dove una enorme voragine si è aperta nel parcheggio interno dell'Ospedale del Mare.

Una mega voragine profonda 20 metri e ampia 2 mila metri quadrati si è aperta nel nuovissimo ospedale del Mare di Napoli collocato nella periferia nord est della città metropolitana.

L’evento, per ora catalogato come non doloso, è avvenuto all’alba di oggi venerdì 8 gennaio.

Chi era presente ha avvertito come un boato dovuto al crollo dell’enorme massa di terreno inghiottito dal collasso del piano parcheggio dell’ospedale. La voragine ha inghiottito anche alcune autovetture che sostavano nell’area interessata, ma i Vigili del fuoco hanno escluso feriti.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri.