La sfida di Renzi: palla a Conte, se dobbiamo buttare via i soldi lo facciano senza di noi

Matteo Renzi ha spiegato che ora "la palla è nel campo del presidente del Consiglio Conte" il quale avrebbe detto che si sarebbe andati al Senato per sfidare Italia Viva. In risposta il leader di Italia Viva ha affermato che sono diversi dagli altri e che non gli interessano "poltrone e sgabelli".

Renzi afferma che le loro richieste sono più soldi alla sanità e che questo "vuol dire prendere il Mes".

"Questa non è una discussione da irresponsabili. Noi non saremo complici di uno sperpero di denaro pubblico, se dobbiamo buttare via i soldi lo facciano senza di noi", continua Renzi, rincarcando la dose dichiarando che domani presenteranno un documento "in cui c'è scritto: Mes sì o no?".

Successivamente si interroga sulla sua "sopportazione", dichiarando "non sono uno yogurt ma sono d'accordo sul fatto che bisogna sbrigarsi a portare il Recovery Plan in Consiglio dei ministri", minacciando la crisi e paventando la possibilità di un altro governo e non altre elezioni.

Infine sulla questione dell'assalto al Campidoglio USA ha dichiarato che Giuseppe Conte "sia stato tiepido con Trump" e che quanto c'è "una ferita alla democrazia si sta tutti dalla parte della democrazia, non è che se uno è amico di Trump non si dicono parole chiare".