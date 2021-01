Bollettino di oggi: 18.020 contagi, 414 morti e 15.659 guariti

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 18.020 nuovi casi di coronavirus su 121.275 tamponi effettuati, emerge dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'emergenza nel 2020 è salito a 2.220.361, mentre il numero complessivo dei vaccinati è cresciuto di oltre 60mila nell'ultimo giorno, arrivando a 326.649.

Nelle ultime ventiquattro ore sono guarite dal Covid 15.659 persone, in calo rispetto agli oltre 20mila di ieri, in questo modo le guarigioni complessive salgono a 1.572.015.

Oggi per coronavirus sono morte 414 persone, 134 in meno di ieri, che portano il bilancio totale dei decessi per Covid a 77.291.

