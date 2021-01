Scontri a Washington, Conte: La violenza è incompatibile con l’esercizio delle libertà democratiche

In un tweet il primo ministro italiano ha affermato che segue "con grande preoccupazione" quanto sta succedendo nella capitale americana.

Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a #Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

​In precedenza il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha scritto in un tweet che le immagini dal Campidoglio "fanno male".

Fanno male le immagini dal Campidoglio, tempio della democrazia americana. Molto male. Il populismo lascia tracce devastanti per la credibilità delle istituzioni. E purtroppo violenza verbale chiama violenza fisica.#Washington pic.twitter.com/jSkxcVCMgk — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 6, 2021

​Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha definito la situazione a Washington "attacchi" alla democrazia.

Tutti vicini alla forza della democrazia americana per difenderla da questi attacchi#Washington — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) January 6, 2021

Mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito che la violenza non è la soluzione.

La violenza non è mai la soluzione, mai. Viva la Libertà e la Democrazia, sempre e dovunque.#Washington — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 6, 2021

Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio quanto sta accadendo nel capoluogo statunitense è "gravissimo".​​

Quanto sta accadendo a Washington in queste ore è gravissimo. Un vero e proprio sfregio alla democrazia, un attacco alle libertà del popolo statunitense. Condanniamo con forza ogni forma di violenza, nell’auspicio che ci sia quanto prima un passaggio di poteri ordinato e pacifico — Luigi Di Maio (@luigidimaio) January 6, 2021

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni pensa che in questa situazione "serve grande prudenza".

Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente Trump. In questi momenti serve grande prudenza e serietà. Mi auguro che la situazione possa tornare al più presto alla normalità. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 6, 2021

​Oggi intervenendo ad un comizio a Washington il presidente in carica Donald Trump aveva esortato il vicepresidente Mike Pence a bloccare la certificazione del Congresso della vittoria di Joe Biden. A sua volta Pence ha rifiutato la proposta del presidente, sostenendo di non aver l'autorità per decidere quali voti elettorali dovrebbero essere conteggiati e quali no per la certificazione ufficiale del voto del Collegio Elettorale.

I sostenitori di Trump si sono poi diretti in massa verso il Campidoglio, riuscendo a rompere il cordone di polizia e ad entrare nelle sale del Congresso.

Lo stesso Trump ha esortato i suoi sostenitori a rimanere pacifici e non cercare lo scontro con le forze dell'ordine in servizio al Campidoglio.