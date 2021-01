Covid, vaccini Moderna in Italia dalla prossima settimana

Previsto già per la prossima settimana l'arrivo in Italia delle dosi del vaccino Moderna.

Nei prossimi tre mesi ne giungeranno nel Paese un milione e 300 mila dosi a cadenza settimanale: 100 mila a gennaio, 600 mila a febbraio e 600 mila a marzo.

Dopo l'approvazione dell'Ema è giunta anche "l'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio per il vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna, il secondo vaccino Covid-19 autorizzato nell'Ue", come rende noto la Commissione tramite una nota.

Soddisfazione espressa dal presidente dell'istituzione, Ursula von der Leyen.

"Con il vaccino Moderna, il secondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160 milioni di dosi", ha detto, aggiungendo che l'UE si è assicurata "fino a due miliardi di dosi di potenziali vaccini per il Covid-19", vaccini che saranno "più che sufficienti, sicuri ed efficaci per proteggere tutti gli europei".