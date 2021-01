Bollettino di oggi: 20.331 contagiati, 548 morti e 20.227 guariti

Il numero di casi totali dall'inizio della pandemia nel Paese ha raggiunto quota 2.201.945. Oggi poco meno di 80mila persone sono state vaccinate, portando così il numero complessivo dei vaccinati a 260.948.

Nell'ultimo giorno a 20.227 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, oltre 4mila in più di ieri. Il bilancio complessivo dei guariti sale così a 1.556.356.

I decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sono stati 548, 101 in meno di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il Covid ha ucciso 76.877 persone.

Al momento nel Paese si trovano 568.712 persone col coronavirus in corpo, 449 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 542.967, pari al 95,5% del totale, o sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia con sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento. Nelle terapie intensive si trovano 2.571 pazienti, 2 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 23.174, 221 in meno di ieri.

Tra i 20.331 nuovi contagi rilevati oggi, il Veneto continua ad averne più di tutte le altre regioni con 3.638, seguito da Lombardia con 2.952e Lazio con 2.007. Tra 2mila e mille nuovi casi giornalieri ci sono in ordine decrescente Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna, Campania e Piemonte. Nelle restanti regioni i nuovi casi sono inferiori a mille, con Molise e Valle d'Aosta che fanno ulteriormente meglio rispettivamente con 27 e 26 nuovi contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 178.596 tamponi, in crescita di oltre 40mila rispetto al dato di ieri, con il tasso di positività costante all'11,4%.