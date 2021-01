Vaccino Covid-19 Napoli, primo centenario vaccinato sta bene

Vaccinato nel napoletano il primo ultracentenario, sta bene non ha manifestato nessuna reazione avversa al farmaco della Pfizer. Prosegue bene la campagna vaccinale in Campania.

Vaccinato contro il Coronavirus Sars-CoV-2 il primo centenario partenopeo, secondo le informazioni riferite dall’Asl Napoli 2 Nord, e riportate da Fanpage, l’anziano ospite di una residenza per anziani di Casavatore (Napoli) sta bene.

L’uomo, di cui non è stato rivelato il nome per motivi di privacy, è stato vaccinato dall’equipe mobile dell’Asl Napoli 2 Nord che sta provvedendo a vaccinare gli anziani ospiti delle strutture di riposo per anziani.

Nella struttura hanno ricevuto la prima dose del vaccino tutti i residenti e il personale in servizio presso la struttura. Sono 110 nel complesso le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer, per una adesione del 98%.

Campagna vaccinale in Campania

Secondo i dati del Report vaccini nazionale anti Covid-19, in Campania sono state utilizzate il 69,8% delle dosi di vaccino consegnate. Sul totale di 33.870 dosi, quindi, 23.648 sono state utilizzate alla mezzanotte del 6 gennaio.