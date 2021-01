Recovery Fund: fino a 18 miliardi per la sanità

In particolare le risorse verranno sbloccate per progetti per le infrastrutture, l'istruzione e la cultura nell'ambito dei progetti per la sanità.

Queste sarebbero le principali novità previste dall'aggiornamento del piano sul Recovery Fund che a breve il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri consegnerà al Premier Conte. Il piano, secondo fonti citate da adnkronos, dovrebbe arrivare in mattinata a Palazzo Chigi.