Dpcm di inizio anno: visite a parenti e amici solo nel propri comune

Dopo la firma del primo dpcm del 2021 contenente muove misure di contenimento del Coronavirus, ecco giungere la precisazione del Governo che con una nota informa i cittadini che potranno fare visita solo agli amici e parenti presenti nel proprio comune di residenza.

Quindi dal 7 al 15 gennaio i territori inseriti in zona rossa dovranno rispettare questa regola maggiormente restrittiva che impone a sole due persone adulte di recarsi in visita ai parenti, per una sola volta al giorno, e verso una sola abitazione privata ricadente nel proprio comune di residenza.

Fanno eccezione i casi di necessità già noti e fanno eccezione i minori di 14 anni sui quali le persone che si spostano esercitino la potestà genitoriale.

Intanto è stato confermato che la scuola non riprenderà più il 7 gennaio ma l'11 di gennaio, per dare un po' più di tempo all'organizzazione e per prendere ancora altro tempo nei confronti del Coronavirus che sta rialzando la testa.