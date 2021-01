Focolaio di covid a Caserta, 76 positivi dopo una veglia funebre

Il comune di Rocca d'Evandro, 3.200 abitanti nel Casertano, è stato colpito da due nuovi focolai Covid. Dopo il primo, che ha coinvolto la Residenza per anziani del paese, un secondo è scoppiato in seguito ad una veglia funebre con una quarantina di contagiati.

La suddetta veglia si è svolta il 27 dicembre. Sono risultati positivi gli oltre venti familiari, tra cui alcuni bimbi, e diversi vicini.

Quest'ultimo focolaio si aggiunge a quello che ha colpito la Residenza per anziani situata nel paese, dove sono emerse una trentina di positività tra gli operatori sanitari e gli anziani, due dei quali deceduti. In totale i positivi sono 76.

L'ordinanza del sindaco di Rocca d'Evandro

Il sindaco Emilia Delli Colli ha emesso un'ordinanza, valida fino al 31 gennaio, in cui ha vietato la partecipazione ai funerali a eccezione dei parenti di primo e secondo grado, la sosta nei luoghi pubblici, e ha disposto la chiusura di parchi, dei mercati settimanali e del cimitero.

"Cari pazienti e abitanti tutti di Rocca D’Evandro, come vi avevo già anticipato giorni fa, sul territorio si è registrata una recrudescenza di casi da coronavirus. Un aumento in parte dovuto agli inevitabili contatti della vita quotidiana e lavorativa, in parte invece dovuta ad una leggerezza fin troppo ottimistica dei cittadini. Per impedire che la situazione degenerasse, mi sono attivato immediatamente, contattando il Sindaco, dottoressa Emilia Delli Colli, che ha subito proceduto ad emanare una ordinanza, al fine di limitare attività e spostamenti nell’ambito del Comune",

ha affermato ad un giornale locale il Dottor Alfonso Manica, medico di Rocca D’Evandro che ha chiesto al sindaco Emilia Delli Colli di emanare l’ordinanza.

Nella giornata di oggi un altro focolaio, in una casa di riposo a Cervia, ha provocato la morte di 10 suore.