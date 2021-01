Covid, Burioni su variante inglese: "Circola più tra i giovani, stare attenti a riapertura scuole"

Secondo quanto pubblicato dal virologo sul sito MadeicalFacts, questa variante oltre ad essere più contagiosa rispetto al virus non mutato circola in modo importante nei bambini e nei giovani sotto i 20 anni.

"Nel report che è appena apparso c’è una cosa che mi dà molto, molto, molto fastidio: questa variante più contagiosa pare circolare con particolare intensità nei bambini (0-9 anni) e nei ragazzi (10-19) anni rispetto alle altre fasce d’età" afferma Burioni nel suo comunicato.

Come promesso, ecco le novità sulla "variante inglese". Purtroppo non sono tutte positive, ma così stanno le cose e così ve le devo raccontare. https://t.co/DCPwE76hK7 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 2, 2021

Il virologo ha quindi tenuto a precisare che sia necessaria una maggiore sorveglianza vista l'attesa riapertura delle scuole con il ritorno degli studenti delle superiori alla didattica in presenza.

"L'elemento deve portarci a una sorveglianza particolarmente attenta nel capire tempestivamente se questa variante (che ormai non è più inglese, visto che si isola dovunque) comincerà a circolare nelle scuole che il 7 gennaio riapriranno" ha aggiunto Burioni.

Nel comunicato una buona e una cattiva notizia: la buona è che il vaccino neutralizza anche la "variante inglese"

"Per chiudere, una buona notizia: dati preliminari indicano che questa variante è neutralizzata dalla risposta immune suscitata dai vaccini contro COVID-19. Un motivo in più per sbrigarsi a vaccinare. Nessun ritardo, nessun ritardo, nessun ritardo" ha concluso il virologo.

Nell'ultimo aggiornamento presentato da parte della struttura del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, sono ad oggi 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia.