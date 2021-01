Impianti sciistici, il governo accoglie la richiesta: la riapertura slitta al 18 gennaio

In precedenza, le regioni hanno chiesto tramite una lettera inviato ai ministri della Salute e degli Affari Regionali di rinviare la riapertura prevista per il 7 gennaio.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza per differire la riapertura degli impianti sciistici, rimandata al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso una lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, il rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato tecnico scientifico (Cts), si legge nel comunicato stampa del ministero.

La riapertura degli impianti era prevista il 7 gennaio, ma i governatori hanno chiesto un rinvio a causa della situazione epidemiologica nazionale e internazionale e per la validazione delle linee guida del Cts.

Dal canto suo il Cts aveva bocciato in un documento le linee guida delle regioni per la riapertura degli impianti da scii, giudicate insufficienti. Secondo gli esperti il via libera potrà arrivare solo dopo una rivalutazione della situazione epidemiologica e fra regioni in zona gialla.