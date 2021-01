Fa tardi dalla fidanzata e sfora il coprifuoco: doppia multa perché la patente era scaduta

Il ragazzo è stato fermato durante un controllo e insieme alla sanzione per aver violato il coprifuoco il giovane ha ricevuto una multa perché la sua patente era scaduta dal 2013.

L'ultimo giorno dell'anno si è concluso con una doppia sanzione per un giovane che, uscito da casa della fidanzata dopo le 22 ha violato il coprifuoco ed è stato fermato da un controllo delle autorità.

È successo alle 2 di notte quando una pattuglia del Radiomobile di Aurisina a Opicina ha incrociato e controllato un'auto. Il giovane ha tentato di giustificarsi con gli agenti affermando di aver fatto tardi a casa della ragazza e che la madre di quest'ultima ha insistito per mandarlo a casa invece di farlo rimanere a dormire.

Al momento del controllo, a richiesta dei militari di esibire la patente e i documenti di guida, il ragazzo cercava altre scuse. Le autorità hanno poi scoperto che il conducente guidava con una patente scaduta dal 2013. Per quest'ultimo ha ricevuto quindi doppia sanzione, una per guida con patente scaduta e una per violazione della normativa anti Covid 19.

Nel corso della giornata del 31 dicembre sono state sanzionate 1.347 persone mentre altre 16 hanno subito una denuncia in seguito ai controlli eseguiti dalle forze dell'ordine nell'ambito della verifica delle misure anti-Covid. In totale sono state 64.855 le persone controllate, unitamente a 11.841 attività o esercizi commerciali.