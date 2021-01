Fuochi d'artificio a Capodanno, 8 feriti a Napoli e provincia: è la cifra più bassa da anni

E' di sole 8 persone il bilancio dei feriti provocati dai botti di Capodanno a Napoli e nell'hinterland del capoluogo campano. Si tratta del dato più basso da anni, considerando che per il Capodanno 2020 si erano registrati ben 48 feriti.

Nessuna delle persone rimaste coinvolte in incidenti a causa dei fuochi d'artificio risulta essere in pericolo di vita e tra di loro non ci sono minorenni.

Nei giorni scorsi le amministrazioni locali, sia a livello comunale che regionale, si erano spese per sensibilizzare la popolazione a non fare ampio uso dei fuochi artificiale per evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie, già a pieno regime a causa dell'emergenza pandemica.

In alcuni casi, come avvenuto a Caserta, i sindaci hanno addirittura approvato delle ordinanze ad hoc per vietare l'utilizzo dei fuochi d'artificio.