Bollettino di oggi: 23.477 contagi, 555 morti e 17.421 guariti

Il numero dei casi totali ha raggiunto quota 2.107.166.

Nelle ultime ventiquattro ore a 17.421 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus SARS-CoV-2, dato inferiore di circa 2.500 unità rispetto a ieri. Complessivamente le guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia si avvicinano sempre di più al milione e mezzo, fermandosi a 1.463.111.

I decessi registrati nell'ultimo giorno per il coronavirus sono stati 555, 20 in meno di ieri. Il bilancio delle vittime sale così a 74.159.

Oggi in Italia ci sono 569.896 persone col coronavirus in corpo, 5.501 in più di ieri. Di queste 544.190, pari al 95,5% del totale, o sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento. 2.555 pazienti si trovano nelle terapie intensive, in crescita di 27 rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 23.151, in diminuzione di 415 rispetto al giorno prima.

Dei 23.477 nuovi casi rilevati oggi, come ormai da molto tempo in prevalenza arrivano dal Veneto, che ne registra 4.800. Seguono la Lombardia con 3.859 e l'Emilia-Romagna con 2.116. Sopra mille ci sono anche dall'alto verso il basso Lazio, Puglia, Campania, Piemonte e Sicilia. Nelle altre regioni i caso sono inferiore a mille, con Valle d'Aosta e Molise che hanno fatto meglio ancora rispettivamente con 29 e 88 nuovi contagi giornalieri.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 186.004 tamponi, poco meno di 17mila in più di ieri, tuttavia il tasso di positività torna decisamente sopra il 10% con un un balzo di 3 punti percentuali, attestandosi al 12,6%.