Rezza: “Per raggiungere l’immunità di gregge dovrà vaccinarsi circa il 70% della popolazione"

Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa dedicata all’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, ha invitato gli italiani alla pazienza e alla prudenza.

"Dovremmo raggiungere una copertura di circa il 70% della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge, ma tale effetto si vedrà a poco a poco nel corso dei mesi e a medio temine. Nel frattempo c’è un motivo in più per mantenere comportamenti prudenti", il suo invito.

In ogni caso Rezza si è detto fiducioso sull'esito della campagna.

"Sicuramente i mezzi che la struttura commissariale metterà a disposizione insieme ai mezzi delle Asl renderanno la campagna vaccinale un successo. Dal punto di vista organizzativo sono stati formalizzati i punti vaccinali ospedalieri e le unità mobili per vaccinare gli anziani nelle Rsa. Ora stiamo studiando i punti vaccinali per la popolazione per la vaccinazione di massa, ciò dipenderà anche dai vaccini che si rendono disponibili. Ci vuole rigore e flessibilità", ha detto

Ha parlato anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

"La curva nel nostro Paese è in decrescita ma un po’ rallentata. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande incentivo a fare in modo che nostra curva si mantenga in decrescita", ha dichiarato.

Brusaferro ha anche sottolineato che l'Rt è minore di 1 ma in crescita rispetto ala settimana scorsa. "Sono in decrescita le curve per occupazione dei posti letto, e questo è ovviamente positivo", ha aggiunto.