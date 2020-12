Capodanno in zona rossa, cosa si potrà fare e cosa no

Come previsto dall'ultimo dpcm, dopo la zona arancione seguita a Natale e Santo Stefano tutta l'Italia torna in zona rossa fino al 6 gennaio (con l'eccezione del 4). Ecco cosa si potrà fare in questa seconda parte delle feste natalizie.

Dopo la parantesi arancione, l'Italia è di nuovo in zona rossa e lo sarà fino all'Epifania, fatta eccezione per lo sporadico 4 gennaio arancione.

Cosa sarà permesso fare e cosa no in questi giorni?

Rimane in vigore il coprifuoco, che verrà esteso nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio (non dalle 22 alle 5 ma dalle 22 alle 7).

Nelle ore notturne sarà possibile uscire solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità.

Continuano a essere consentite visite ad amici e parenti, a patto che si tratti di uno spostamento al giorno ed effettuato da non più di due persone (esclusi dal conteggio i membri della famiglia al di sotto dei 14 anni).

Portare con sé sempre e comunque l'autocertificazione.

Eccezion fatta per la singola visita quotidiana, gli altri spostamenti sono consentiti solo per lavoro, salute o necessità - anche in Comuni limitrofi in presenza di motivi comprovati.

In zona rossa rimangono chiusi negozi, bar e ristoranti. Per i servizi di ristorazione, però, è possibile fornire servizio d'asporto (fino alle 22) e consegne a domicilio.

Aperte invece le attività essenziali: supermercati, farmacie, tabaccherie ed edicole.

Consentito lo svolgimento di attività sportiva all'interno del proprio Comune, ma solo se all'aperto e mantenendo la distanza di due metri dalle altre persone.

Passeggiate consentite nei pressi della propria abitazione, per recarsi da parenti e amici o per espletare le mansioni necessarie come la spesa.