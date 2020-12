Capodanno 2021 a Napoli, gli auguri dal sindaco De Magistris

Gli auguri di Capodanno 2021 alla città di Napoli dal suo sindaco Luigi De Magistris. Un anno difficile nel suo complesso, ma abbiamo la speranza nel 2021 di tornare forti come prima.

Dalla città di Napoli giungono gli auguri alla città del suo sindaco, Luigi De Magistris, giunto ormai al termine del suo secondo mandato alla guida della metropoli campana.

“Non ci sono parole per descrivere quanto è stato orribile nel suo complesso questo 2020. Anche l’atmosfera nella nostra città in questi giorni è piena di tristezza, amarezza e malinconia… Assenza di quella gioia, quella allegria, di quel profumo di vita che caratterizza il Natale napoletano”, dice De Magistris in un breve video postato sui social.

Ma la speranza al termine di questi “mesi difficili per tutto il mondo” giunge dal vaccino che “fa vedere la speranza fuori dal tunnel per il 2021”.

“Dal profondo del mio cuore, – conclude in sindaco di Napoli – non posso che augurare a tutti noi, a tutta la città, a tutto il mondo, un 2021 migliore.”

Un 2021 di prosperità, di sviluppo, di armonia e di salute ovviamente.

“Che si possa costruire un 2021 con minori disuguaglianze, più abbracci, più sorrisi.”

Proprio in conclusione il sindaco di Napoli, ricorda che però ci vuole “il nostro impegno. Dobbiamo trovare la forza per resistere e per rinascere, perché Napoli possa tornare con quella forza che abbiamo conosciuto prima della pandemia”.

Buon Capodanno 2021 da Napoli.