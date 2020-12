Roma, Capodanno 2021 sul balcone con spumante e pigiama

“Si invitano i signori condomini al veglione di Capodanno, che si terrà rigorosamente nel proprio appartamento. Troviamoci alle ore 00:00, provvisti di spumante, sul proprio terrazzo per brindare al nuovo anno. Verranno distribuite, gratuitamente, delle lanterne da accendere e far volare in cielo con la speranza di uno spiraglio di luce in quest’anno che verrà. Si ringrazia in anticipo per la partecipazione. Si richiede, facoltativo, l’abito da sera… il pigiama!!!”

Questa l’iniziativa per il Capodanno 2021 di un condominio della Garbatella a Roma, iniziativa ripresa dal Roma Today e fatta conoscere a tutti.

In linea, quindi, con i canti dai balconi del primo lockdown, molti italiani si ritroveranno ancora sul balcone per festeggiare il 2021 che da più parti è considerato davvero l’anno della rinascita grazie all’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus che ci consentirà di sconfiggerlo e di riappropriarci della vita personale e sociale.

No alle lanterne rispettiamo l’ambiente

Solo un piccolo particolare non verrà rispettato e riguarda quello delle lanterne cinesi rilasciate in aria. Ormai fa sempre più parte delle abitudini di evitare tutto ciò che può inquinare l’ambiente, e come hanno ricordato Legambiente e Greenpeace e 26 associazioni ambientaliste nei giorni scorsi, palloncini e lanterne poi finiscono in mare o in alta montagna inquinando gli ecosistemi e gli animali che ci vivono.