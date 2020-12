Verona, consigliere leghista shock: "Saviano promoter della camorra"

“Roberto Saviano? Il miglior promoter della Camorra”, dice Andrea Velardi, consigliere comunale leghista di Verona, in merito alla revoca della cittadinanza onoraria allo scrittore.

Secondo Velardi Saviano, tramite la serie 'Gomorra', "è riuscito a fare andare di moda lo stile Genny, ha reso un mito Ciro [il riferimento è ai suoi due protagonisti]", essendosi fatto "attrarre dal dio denaro e dai benefici di quel genere di battaglia per mitizzare quel mondo”.

Per il consigliere comunale la revoca è stata dovuta anche al fatto che Saviano non ha mai mostrato interesse per Verona, dove non si è mai recato, mentre "ora si lamenta perché fa mainstream e ottiene visibilità, a cui è molto legato”

“È allucinante ascoltare il video che ha registrato mentre stava guidando il consigliere Velardi, che già per il fatto di guidare e registrare dovrebbe essere punito secondo il codice della strada", ha commentato Federico Benini, capogruppo dem in consiglio comunale a Verona.

Benini ha fatto riferimento anche a una petizione lanciata dal PD su Change.org contro la revoca della cittadinanza scaligera a Saviano.

“Purtroppo con questo video Velardi ha mostrato il vero volto di questa amministrazione. Verona non è come il consigliere Velardi e lo dimostrano le oltre 8 mila firme che stiamo raccogliendo", ha detto.