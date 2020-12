Putin porge gli auguri di felice anno nuovo a Mattarella e Conte

Rivolgendosi al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Vladimir Putin ha sottolineato che la Russia attribuisce particolare importanza ai rapporti con l'Italia.

🇷🇺🤝🇮🇹 In occasione del #Natale e del #Capodanno2021 il Presidente della Federazione Russa Vladimir #Putin ha inviato dei messaggi augurali al Presidente della Repubblica Italiana Sergio #Mattarella e al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe #Conte. pic.twitter.com/dXA5ncGTmp — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) December 30, 2020

​"L'anno che se ne sta andando è stato molto difficile per i nostri Paesi e per l'intera comunità mondiale. Nel contesto dell'aggravarsi di molte sfide, una delle quali è stata la pandemia di coronavirus, la Russia e l'Italia hanno continuato una stretta cooperazione nel tradizionale spirito di amicizia e mutua assistenza peculiari delle relazioni bilaterali", si sottolinea nel messaggio di auguri. Il capo di Stato russo ha inoltre espresso fiducia che lo sviluppo della cooperazione bilaterale produttiva in vari sfere, così come il partenariato negli affari internazionali, andranno incontro agli interessi fondamentali dei popoli dei due Paesi e di tutta l'Europa".

In quest'anno difficile, con la pandemia che ha sconvolto le nostre vite, ricordiamo che all'inizio della primavera, con l'Italia duramente colpita dal coronavirus, a margine di colloqui con il premier Conte, Putin aveva autorizzato l'invio di equipaggiamenti e medici militari delle truppe di protezione dal rischio nucleare, biologico e chimico della Federazione Russa per mettersi a disposizione delle autorità italiane e contribuire ad arginare gli effetti della pandemia. Il personale russo è stato attivo in Lombardia, in particolare tra le province di Bergamo e Brescia, le più colpite dal Covid.