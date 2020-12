Conte: "Escludiamo vaccinazione obbligatoria"

Nonostante lo scetticismo che potrebbe portare a un boicottaggio della campagna di vaccinazione, culminato con gli attacchi alla prima vaccinata d'Italia, Claudia Alivernini, e al Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, la posizione del governo resta immutata: no all'obbligo di vaccino anti-Covid.

Lo ha ribadito il premier Conte durante la conferenza stampa di fine anno, proponendo per adesso di vedere "come va il piano facoltativo, confidiamo in un riscontro".

"Non la valutiamo, la escludiamo, lasciamo che parta questo piano vaccinale, vediamo ovviamente il riscontro che ci sarà, ma confidiamo comunque di poter raggiungere una buona percentuale di popolazione anche su base facoltativa", l'auspicio del premier.

Anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, pur definendo il vaccino "una svolta", si è pronunciato contro la sua obbligatorietà.

Posizioni che smorzano quella espressa da Sileri, che ha già ventilato l'ipotesi dell'obbligatorietà qualora la campagna non ottenesse il riscontro sperato.

Pareri favorevoli alla vaccinazione facoltativa anche all'opposizione: "Io i miei figli lo ho sempre vaccinati, ma è giusto che ognuno possa scegliere", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che ha auspicato l'assenza di "liste di proscrizione" per i non vaccinati.

Anche il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si è espresso contro l'obbligo ma a favore della sensibilizzazione: "Non penso che lo Stato lo possa imporre perché questo non è previsto nel nostro ordinamento, penso però che possa spingere con campagne serie dicendo quali sono i rischi, i modi per farlo, le priorità", la sua posizione.