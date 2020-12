Bollettino di oggi: 16.202 contagi, 575 morti e 19.960 guariti

Il numero dei casi totali sale così a 2.083.689.

Nell'ultimo giorno poco meno di 20mila persone sono guarite dall'infezione del coronavirus, 19.960 per la precisione, in aumento di oltre 2.900 rispetto a ieri. Pertanto le guarigioni complessive dal Covid salgono a 1.445.690.

I decessi per Covid oggi sono stati 575, 84 in meno di ieri. Le morti per l'infezione del coronavirus dall'inizio dell'epidemia arrivano a quota 73.604.

Al momento le persone positive al coronavirus nel Paese sono 564.395, 4.333 in meno di ventiquattro ore fa. Di queste 538.301, pari al 95,4% del totale, o sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento. 2.528 pazienti si trovano nelle terapie intensive, 21 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 23.566, in diminuzione di 96 rispetto al giorno prima.

Si nota che la regione Campania non ha comunicato il numero di nuovi pazienti entrati nelle terapie intensive nell'ultimo giorno, si afferma nel bollettino.

Tra i 16.202 nuovi casi rilevati oggi il Veneto è la regione che ne ha di più con 2.986. Sopra mille ci sono in ordine decrescente Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Piemonte. Nelle restanti regioni i casi sono sotto mille, con Valle d'Aosta e Molise che meglio di tutte registrano rispettivamente 14 e 44 nuovi contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 169.045 tamponi, circa 40mila in più di ieri, mentre il tasso di positività registrato oggi, pur in crescita di 0,9 punti percentuali rispetto al giorno prima, si mantiene sotto il 10% fermandosi al 9,6%.