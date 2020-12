Versilia, bimbo di 4 anni resta senza regalo di Natale a scuola, le maestre: "È stato cattivo"

Fa discutere il caso di un bimbo di quattro anni, escluso dalla consegna dei doni natalizi in una scuola della Versilia. Le maestre volevano punirlo per il suo carattere "turbolento" e "indisciplinato". A denunciare l'accaduto sui social i genitori del piccolo tornato a casa in lacrime. Verso un procedimento disciplinare per le insegnanti.