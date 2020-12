Vaccino Pfizer in Italia, nella notte primo aereo atterrato a Milano

Atterrato durante la notte a Milano il primo dei 6 aerei provenienti dal Belgio e con a bordo le quasi 470 mila dosi del vaccino Pfizer destinate all'Italia come carico settimanale.

A Milano Malpensa l’aereo con a bordo una parte delle dosi settimanali di vaccino Pfizer destinate all’Italia sono giunte alle ore 4.00 del mattino. Il carico è stato scortato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza a bordo di un mezzo della Dhl. In totale sono 6 gli aerei attesi in Italia presso altri aeroporti, tra cui quello di Roma.

Alla Regione Lombardia spettano 94.770 dosi aveva riferito ieri l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Da oggi la campagna vaccinale si intensifica, ha comunicato ieri la struttura commissariale diretta da Domenico Arcuri, il quale ha assicurato che nei prossimi giorni pubblicherà lo stato di avanzamento della campagna vaccinale con i numeri degli italiani vaccinati, come richiesto da più partiti politici di destra e di sinistra.

I vaccini saranno somministrati sia oggi 30 dicembre che il 31 dicembre. Intanto delle 9.750 dosi giunte in Italia il 26 dicembre e somministrate a partire dal 27 dicembre, 8.361 (l’86%) sono state somministrate. Non è noto al momento perché le altre dosi del vaccino Pfizer non siano state somministrate.