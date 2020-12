Capodanno in Italia, iniziative a distanza si moltiplicano in Italia

Il Capodanno in Italia tra limitazioni agli spostamenti e coprifuoco, sono molti i cittadini e i comitati di quartiere che si organizzano con eventi a distanza per ricordare chi non c'è più.

Come vivranno il Capodanno in Italia, gli italiani chiusi in casa con il coprifuoco che scatterà dalle ore 22.00 e che durerà fino alle 7 del mattino dell’1 gennaio?

Le iniziative indipendenti e a distanza organizzate via social si moltiplicano e molte sono destinate a lasciare il segno, come l’iniziativa dei Quartieri Spagnoli di Napoli che invita i residenti ad accendere una candela sulla finestra e a spegnere la luce della stanza. Un segno per ricordare i 73.029 morti accertati fatti da questa pandemia solo in Italia.

Sempre il Comune di Napoli ha cancellato i tradizionali fuochi da Castel dell’Ovo per destinare i 250 mila euro agli operatori dello spettacolo.

In giro per l’Italia si moltiplicano, invece, iniziative dei commercianti, di semplici cittadini e di comitati di quartiere che si stanno organizzando per lanciare palloncini bianchi dal balcone o dal terrazzo di casa, sempre in segno di omaggio ai deceduti e come segno di vicinanza agli operatori sanitari.

Tuttavia, in questo caso, Legambiente, Greenpeace e 26 associazioni ambientaliste fanno notare che i palloncini e le lanterne lanciate in aria poi finiscono sulle montagne, in mare aumentando l’inquinamento ambientale. Il loro invito è a trascorrere un Capodanno solidale, ma anche rispettoso dell’ambiente, in un tempo di emergenza climatica che non è andata certo in pausa.

Lo spettacolo della Mole Antonelliana

Il Museo del Cinema a Torino si trasformerà per una notte in un luogo magico per accogliere il nuovo anno in compagnia di Walter Rolfo come conduttore e di Raul Cremona.

L’evento, esclusivamente in streaming, sarà visibile sul sito web www.nottedimagia.it.

Anche Genova organizza un evento a distanza con la partecipazione di 50 personaggi genovesi in rappresentanza del mondo della musica, della comicità, del cinema e dello sport. Anche in questo caso lo show sarà in streaming: visitgenoa.it.