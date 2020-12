Comitato tecnico-scientifico ha chiesto rinvio delle elezioni regionali in Calabria

Secondo il Comitato tecnico-scientifico in questo momento, a causa del livello di diffusione del coronavirus nel paese, è meglio rinviare le elezioni regionali della Calabria. La data per le elezioni fissata nella regione è ora il 14 febbraio, sempre escludendo una decisione del comitato che non la sposti.

Dall'altra parte però i deputati e i senatori della Calabria di Forza Italia chiedono di procedere comunque. In particolare affermando che le elezioni vanno condotte "il prima possibile" e che "i tecnici del Comitato tecnico scientifico non seguano la logica dei Dpcm di Conte e non mettano in quarantena la democrazia”

Infatti secondo i parlamentari di Forza Italia in questo momento "delicato" il popolo calabrese dovrebbe avere "il diritto di potersi esprimere nelle urne" e la regione, a detta loro, avrebbe bisogno di una guida politica "forte e riconosciuta", con un governo regionale con una "prospettiva di 5 anni" con progetti territoriali, economici, lavorativi e per lo sviluppo.

Il Comitato tecnico-scientifico inoltre ha parlato della riapertura degli impianti sciistici e delle scuole, entrambi a gennaio.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole superiori il cts ha affermato che già a gennaio secondo gli esperti i ragazzi dovrebbero tornare a scuola in quanto, secondo le direttive dell'Ue, le scuole non rappresentano un luogo pericolo per il contagio.