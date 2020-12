Chico Forti a Di Maio: "Avete realizzato una missione impossibile"

Questo è quanto si lege nella lettera del cittadino italiano tornato in patria dopo un lungo periodo di detenzione negli USA inviata al Ministro degli Esteri.

Grande plauso rivolto da Chico Forti al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Con voi l'Italia è cambiata o siamo diventati delle persone migliori, perché uniti siamo riusciti a realizzare un miracolo, diplomatico ed umano. Non esiste una remunerazione monetaria che possa equiparare la gioia nel mio cuore", si legge in una lettera inviata da Forti a Di Maio e al suo capo di gabinetto, l'Ambasciatore Ettore Sequi.

Nella lettera Forti non ha nascosto la sua gioia per un Natale finalmente trascorso in patria.

"Avete realizzato un'impresa dai più considerata impossibile. Alla fine ha prevalso il valore degli Italiani. Sono orgoglioso, sono fiero, di non aver mai smesso di credere nella mia Terra. Il mio sole, la mia luna, la mia alba. L'Italia, unita ai miei cari, come regalo di Natale mi ha restituito con gli interessi gli anni persi", si legge sempre nella succitata lettera.

Lo stesso Di Maio aveva definito il favorevole esito della trattativa "un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico".