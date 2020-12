Lazio, Radicali ottengono 600 mila euro per digitalizzazione delle carceri

In fase di approvazione della legge di bilancio regionale, i Radicali e +Europa ottengono nel Lazio uno stanziamento da 600 mila euro in due anni per aggiornare le tecnologie nelle case circondariali, in particolare quelle legate alla comunicazione con l’esterno.

Quello che la pandemia ha messo in evidenza è che nelle carceri italiane la digitalizzazione è pressoché assente o deficitaria. La comunicazione tra carcerati e rispettive famiglie può essere garantita solo a distanza, ma molte carceri hanno strumentazioni insufficienti se non addirittura inesistenti.

Con i fondi si potenzierà la comunicazione a distanza con le famiglie, ma anche lo svolgimento della formazione online e le attività trattamentali.

I Radicali sperano che superata la pandemia la comunicazione a distanza possa integrare quella in presenza per garantire ai detenuti maggiori “diritti”.