Bollettino di oggi: 11.212 contagi, 659 morti e 17.044 guariti

Il numero dei casi totali ha raggiunto quota 2.067.487.

Nell'ultimo giorno a 17.044 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, dato migliore di oltre 2mila rispetto a ieri. Complessivamente il numero di guariti dal Covid dall'inizio dell'epidemia sale a 1.425.730.

Oggi i decessi per coronavirus sono stati 659, 224 in più di ventiquattro ore fa. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia in questo modo salgono a 73.029.

Nella nota del bollettino si rileva che l'elevato numero di decessi segnalato dal Veneto è da imputare all'inserimento tardivo di dati a seguito dei giorni festivi.

Le persone attualmente positive al coronavirus ad oggi sono 568.728, 6.493 in meno di un giorno fa. Di queste 542.517, pari al 95,4% del totale, o sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento. 2.549 pazienti si trovano nelle terapie intensive, 16 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 23.662, in diminuzione di 270 rispetto a ventiquattro ore fa.

Da notare che la regione Campania non ha comunicato il numero di nuovi pazienti entrati nelle terapie intensive nell'ultimo giorno, si afferma nella nota integrativa del bollettino.

Tra gli 11.212 nuovi contagi dell'ultimo giorno, solo il Veneto e il Lazio sono le regioni che ne registrano più di mille, rispettivamente 2.655 e 1.218. In quattro regioni meno di cento casi: Basilicata con 68 nuovi contagi, Abruzzo con 47, Molise con 7 e Valle d'Aosta con -12. Il saldo negativo "è dovuto a riallineamento dei dati comunicati ieri, possibilmente sovrastimati a causa di un problema tecnico degli esami refertati in data 28/12/2020", si afferma nel bollettino.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 128.740 tamponi, circa 60mila in più di ieri, inoltre il tasso di positività registrato oggi è tornato sotto il 10% all'8,7%, in calo di 3,8 punti percentuali.