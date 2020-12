Raffaella Carrà vuole spiegare importanza del vaccino, ma basta aghi nelle braccia in TV

A Raffaella Carrà la narrazione dell’ago nel braccio per invogliare le persone a vaccinarsi non piace. Lei conferma che farà il vaccino, ma “basta aghi nelle braccia nei Tg, fanno paura, Spieghiamo a cosa serve il vaccino. Io lo farò”, dice la conduttrice televisiva.

Meglio spiegare “perché bisogna fare il vaccino” e non continuare a far vedere “nei Tg tutti questi aghi che entrano nelle braccia delle persone” Quello fa paura e dà angoscia”, afferma la Carrà.

La conduttrice ha dichiarato alla ‘Vita in diretta’ su Rai 1 che “quando toccherà a me lo faro sicuramente perché ho visto troppe persone, anche qualche amico, che ha sofferto tantissimo per combattere il coronavirus. Allora non è meglio farsi in vaccino?” domanda la Carrà che aggiunge: “Hai la libertà di uscire, di viaggiare, di rivivere praticamente”.

Gli artisti che si vaccineranno

Anche altri artisti hanno già aderito alla campagna vaccinale, tra cui Lino Banfi e Pippo Baudo, i quali si sono detti a favore di una vaccinazione fatta anche in diretta televisiva se questo dovesse servire a sensibilizzare l’opinione pubblica.