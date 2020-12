Pavia, sola in casa soccorsa dalla Polizia di Stato grazie ai vicini

Polizia di Stato interviene a Pavia in soccorso di una anziana signora che viveva da sola, ma che aveva bisogno di essere accudita. Grazie alla telefonata di un vicino di casa l'anziana signora è stata condotta in ospedale.

In provincia di Pavia un signore, Alessandro, recatosi in visita presso la casa dell’anziana madre, ha sentito i lamenti di una anziana signora vicina di casa ed ha chiamato la polizia.

Maria, età 76 anni, aveva bisogno di aiuto ma viveva da sola e in uno stato di mancanza di cure personali da alcuni giorni.

Giunta sul posto, la Polizia ha trovato il portone dell’edificio aperto grazie alla collaborazione di Alessandro, ma gli agenti hanno dovuto sfondare a spallate la porta di casa dell’anziana signora.

Maria è stata in seguito ricoverata in ospedale per accertamenti sanitari dove la Polizia di Stato è andata a trovarla consegnandole un panettone e scambiando con lei due parole che le hanno fatto “tornare il sorriso”.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le chiamate alla Polizia di Stato e ai Carabinieri da parte di anziane persone che avevano bisogno di un aiuto per fare la spesa, o solo per scambiare due chiacchiere con qualcuno il giorno di Natale.