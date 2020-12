Maltempo a Napoli: mareggiata invade il lungomare Caracciolo - Foto

Violente mareggiate durante la scorsa notte hanno allagato il lungomare di Napoli presso il molo San Vincenzo che ha causato danni alle auto e alla sede stradale.

Subito allertato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è recato sul posto durante la notte per constatare di persona i danni subiti dai muretti borbonici che caratterizzano il lungomare di Napoli.

Maltempo a Napoli: un ristorante distrutto da una violenta mareggiata © REUTERS / Ciro De Luca

Maltempo a Napoli: un poliziotto per strada dopo una violenta mareggiata © REUTERS / Ciro De Luca

Maltempo a Napoli: mareggiata invade il lungomare Caracciolo © REUTERS / Ciro De Luca

“Ore 1:00 Lungomare di Napoli. Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci. Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a polizia municipale, protezione civile, Napoli servizi, ABC ed Asìa. Forza Napoli, non molliamo mai!”

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli, postando anche un video dal lungomare di Napoli sferzato dalle onde del mare e dalla pioggia caduta copiosa.