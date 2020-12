Rolling Stones, Mick Jagger sceglie la Sicilia per le vacanze di Natale

Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, sceglie la Sicilia per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia. La star della musica dopo aver passato qualche giorno in un resort nei pressi di Noto è ospite di una storica tenuta nel Siracusano.

Vacanze di Natale in Sicilia per il frontman dei Rolling Stones. A rivelarlo è la star del rock attraverso il suo profilo Istagram.

“Merry Christmas and happy holidays everyone”, scrive Mick Jagger sotto una foto che lo ritrae sorridente in un giardino di piante grasse. Il cantante indossa una tuta, un maglione con Babbo Natale, una sciarpa rossa ed un cappellino con la visiera.

Tra i fan scatta subito la corsa ad indovinare dove stia trascorrendo le festività. Ma con grande sorpresa Jagger non si trova in Arizona, né in qualche paradiso tropicale, come ipotizzano i suoi follower nei commenti, ma a Villasmundo, una frazione di Melilli, comune in provincia di Siracusa.

Jagger, come si legge su Repubblica, sarebbe in compagnia della moglie e del figlio più piccolo e avrebbe trascorso diversi giorni in un lussuoso resort nei dintorni di Noto. La foto pubblicata su Instagram, invece, sarebbe stata scattata nella tenuta dei marchesi di San Giuliano, dove la famiglia Jagger è ospite.

Segno distintivo della proprietà, che da quasi un millennio appartiene alla famiglia nobile siciliana, è proprio il giardino in cui il cantante ha scattato la foto, ispirato alle foreste tropicali. Insomma, una vacanza all’insegna del relax e della scoperta delle tradizioni enogastronomiche dell’isola.

E per il comune di Melilli le immagini della vacanza della star della musica sono una vetrina da oltre due milioni di followers. “Ci avviciniamo al 2021, un anno di cambiamento. La direzione che stiamo seguendo é chiara: la rinascita avverrà solo attraverso il marketing territoriale, la promozione del nostro territorio”, scrive su Facebook l’assessore comunale Rosario Cutrona.

“Abbiamo pensato a tanti testimonial, ma non potevo pensare - conclude il post - che il giorno di Natale il nostro territorio venisse presentato ad oltre 2 milioni di followers direttamente da Mick Jagger, testimonial (inconsapevole) della Terrazza degli Iblei”.