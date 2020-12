Sondaggi politici: Lega al primo posto, ma ai minimi dal 2018, Pd subito dopo

Risulta che questo sia il consenso più basso registrato per la Lega dalle elezioni politiche del 2018.

Secondo quanto risulta dagli ultimi sondaggi politici, la Lega si mantiene al primo posto, nonostante sia ai suoi minimi dal 2018. Seguono Partito Democratico, Fratelli d'Italia, M5s e Forza Italia.

Questo è quanto risulta dai sondaggi poltici elaborati da Termometro Politico, nel periodo che va dal 19 al 24 dicembre, mentre gli istituti analizzati sono Tecné, Euromedia Research, Quorum, Bidimedia, Ipsos ed SWG.

Risulta che questo sia il consenso più basso registrato per la Lega dalle elezioni politiche del 2018, ovvero il 23,4%, mentre il Partito Democratico riduce lo svantaggio a soli 3 punti di distanza dal partito di Matteo Salvini con il 20,7%.

Fratelli d'Italia si conferma la terza forza politica in Italia con il 16,3%, davanti al Movimento Cinque Stelle con il 14,5%. Il partito di Giorgia Meloni si conferma inoltre la forza politica più in crescita nell'ultimo anno con 6 punti percentuali guadagnati da gennaio 2020. Anche Forza Italia chiude l'anno in crescita con il 7,5%.

Ai maggiori partiti politici seguono Azione di Carlo Calenda con 3,2%, Sinistra/LeU anche al 3,2%, Italia Viva al 3% e +Europa al 2%.