Berlusconi, Renzi e Zingaretti favorevoli a vaccinarsi pubblicamente insieme

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario del Pd Nicola Zingaretti hanno dichiarato la loro disponibilità a vaccinarsi insieme e pubblicamente contro il Covid-19.

"I leader politici debbono dare il buon esempio e possono farlo insieme", ha detto Silvio Berlusconi, che comunque non ha mancato di sottolineare che “questo non cancellerebbe ovviamente nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile”.

Berlusconi aveva già dato la sua disponibilità a farsi vaccinare in diretta televisiva.

Per Matteo Renzi "ogni iniziativa utile a sensibilizzare gli italiani sulla necessità di fare il vaccino è ben venuta ed importante. Ho detto più volte che sarei favorevole all’obbligatorietà dei vaccini: introduciamola subito almeno per gli operatori sanitari e socio sanitari. E sosteniamo ogni iniziativa di sensibilizzazione sul tema”.

“Io ci sono, sono a disposizione per qualsiasi azione. Su questi temi l’unità è importante per ricostruire fiducia e speranza nel futuro", ha dichiarato Zingaretti.

Intanto previsto per domani l'arrivo del secondo carico di vaccino Pfizer nel nostro Paese, che però in alcune zone potrebbe arrivare il 30 a causa del maltempo.