Bollettino Covid: 8.585 contagi, 445 morti e 14.675 guariti

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha raggiunto quota 2.056.277.

Nell'ultimo giorno 14.675 persone sono guarite dall'infezione del coronavirus, quasi 7mila in più rispetto al giorno prima. Complessivamente le guarigioni dal Covid superano 1 milione e 400mila, fermandosi a 1.408.686.

Nelle ultime ventiquattro ore i decessi per Covid sono stati 445, 147 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus si è portato via 72.370 vite in Italia.

Al momento nel Paese 575.221 persone hanno il coronavirus nel corpo, 6.539 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Di queste 548.724, pari al 95,4% del totale, sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento. Nelle terapie intensive si trovano 2.565, 15 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi crescono di 361, arrivando a 23.932.

Tra gli 8.585 nuovi casi rilevati oggi, 2.782 arrivano dal Veneto, unica regione in Italia con nuovi contagi sopra mille. Molise, Basilicata, Abruzzo e Valle d'Aosta ed Umbria sono invece le regioni con casi inferiori a cento, rispettivamente con 7, 17, 41, 61 e 88.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 68.681 tamponi, relativamente pochi ma in crescita rispetto ai 59.879 di ieri. Il tasso di positività registrato oggi è stato pari al 12,5%, in calo di 2,4 punti percentuali rispetto al dato di ventiquattro ore fa.