Vaccinati primi 30 sanitari del Bambino Gesù di Roma

Nell’ambito dei Vaccino Day in corso in tutta Europa nei giorni 27-28-29 dicembre, sono stati vaccinati i primi 30 operatori sanitari dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Si tratta di medici e infermieri dell’Unità operativa di Vaccinologia, della Pediatria multispecialistica di Palidoro e della Medicina del Lavoro.

I 30 medici e infermieri si occuperanno ora di vaccinare i loro colleghi che sono impegnati in prima linea nella lotta alla Covid-19.

Secondo quanto riportato da Askanews ci sono già 6.500 prenotazioni per sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus.

Il Bambino Gesù ha allestito un reparto dedicato alla vaccinazione, dove si vaccinerà al ritmo di oltre 400 persone al giorno.

Un momento storico

Le dosi sono giunte al Bambino Gesù dal centro di raccolta dello Spallanzani a bordo di un furgone scortato dalle auto della polizia.

“È un momento storico per il nostro Paese e il nostro Ospedale. Un segno di speranza che invita a proseguire con più fiducia la nostra battaglia contro questo terribile virus che ha stravolto le nostre vite. Dobbiamo essere davvero grati agli scienziati e fiduciosi nella ricerca, che va sostenuta economicamente, a partire dai giovani ricercatori”, ha dichiarato la presidente dell’Ospedale Bambino Gesù Mariella Enoc.

“La vaccinazione è un atto doveroso da parte di tutti gli operatori sanitari, in particolar modo per noi che lavoriamo nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il rispetto dei nostri piccoli pazienti”, a dirlo è la dottoressa Anna Chiara Vittucci del reparto di pediatria generale, la prima a sottoporsi al vaccino nell’ospedale pediatrico.