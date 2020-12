Burioni esorta tutti a vaccinarsi dal Covid con risposta al vetriolo contro utente

Vaccinazione obbligatoria o facoltativa contro il coronavirus? Mentre in Italia in queste ore arrivano gli attacchi più o meno diretti contro i no-vax e chi si mostra restio all'idea di vaccinarsi, il noto virologo risponde duramente ad un tweet dell’avvocato e blogger Giulia Selvaggi.

Il giorno dopo l'inizio della campagna di vaccinazione in Italia contro il coronavirus, il noto virologo Roberto Burioni, distintosi durante la pandemia per i suoi interventi a favore delle misure anti-contagio e per gli appelli a non sottovalutare il Covid, ha ribadito la necessità e l'importanza di vaccinarsi per uscire dalla pandemia e tornare alla vita normale.

"Ricordo che, se non ci vacciniamo tutti, quello che rimane di moda nel nostro illuminato Paese è il Covid-19 con morti e relativo disastro economico, sociale e culturale. Perché il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente", il tweet di Burioni, che ha risposto all'avvocato e blogger Giulia Selvaggi, che in precedenza aveva ricordato la Costituzione a tutti quelli che si erano scagliati contro i no-vax, proponendo addirittura di toglierli il diritto di voto.

Ricordo a tutti quelli che propongono di togliere il diritto di voto o il diritto di curarsi a chi decide di non vaccinarsi che la Costituzione è stata scritta bene proprio per evitare che tali sciocchezze potessero tornare di moda. — giuliaselvaggi (@giuliaselvaggi2) December 28, 2020

​In precedenza il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri aveva sostenuto che i medici restii all'idea di vaccinarsi contro il coronavirus "hanno sbagliato lavoro", evidenziando che la contrarietà al vaccino è inammissibile per persone che hanno una formazione scientifica.

Ricordiamo che domenica 27 dicembre in Italia, così come nella maggioranza dei Paesi della Ue, è iniziata la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Le prime tre dosi di vaccino sono state somministrate su tre operatori sanitari all'Istituto Spallanzani di Roma.